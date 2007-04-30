Сульшер раскритиковал Марсьяля при игроках «МЮ» после матча с «Челси»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер подверг критике нападающего Антони Марсьяля после матча 36-го тура премьер-лиги с (1:1).

23-летний француз не вышел на поле в этой встрече. Сульшер остался крайне недоволен тем, как Марсьяль разминался.

Форвард во время предматчевой разминки остановился, убрал руки за спину и, поставив одну ногу на мяч, следил за действиями партнеров.

Марсьяль жаловался на боли в спине, однако после игры Сульшер отчитал его в присутствии других футболистов. Норвежец в резкой форме раскритиковал игрока за неправильное отношение к делу, за отсутствие должных усилий.

Вопросы по самоотдаче к Марсьялю актуальны с конца января, когда он продлил контракт с «МЮ» до 2024 года. Форвард в среднем пробегает за матч по 8,45 километра, что значительно меньше, чем у других игроков группы атаки. Из полевых футболистов этот статистический показатель хуже только у защитника Эрика Байи.

Напомним, что у прежнего тренера Жозе Моуринью также были проблемы с Марсьялем, он хотел продать игрока.

Марсьяль в нынешнем сезоне провел 26 матчей в АПЛ, забил 10 голов и сделал 3 результативных передачи.

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