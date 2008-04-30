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    Антон Миранчук: «Если будет предложение, как у Головина, с удовольствием уеду»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Антон Миранчук Александр Головин Футбол

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился планами на будущее.

    «Смотрел последний матч «Монако» – с «ПСЖ», где Головин забил гол. Считаю, что он поступил правильно, перейдя туда. У него проблемная команда, но он хороший игрок и на этом фоне выделяется.

    Саша выглядит лучше своих партнеров. И если у меня будет подобное предложение, с удовольствием уеду. Все зависит от меня.

    Мне кажется, по сравнению с прошлым сезоном у меня есть прогресс. Мечтаю сделать новый шаг вперед. Хочется закрепиться в сборной, проявить себя и наконец-то забить первый гол в официальных матчах.

    Еще одна цель — попасть в Лигу чемпионов и закрепиться там, чтобы о нашем клубе заговорили на международной арене. Думаю, если так произойдет, это принесет плоды, а следующим шагом станет переезд в Европу», — сказал Миранчук.

    Собери свою команду мечты из полуфиналистов Лиги чемпионов и выиграй полет в Европу!


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