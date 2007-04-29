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    Игрок сборной Чехии Шурал погиб в ДТП с автобусом «Аланьяспора»

    Теги сборная Чехии по футболу Кайсериспор высшая лига Турция происшествия Паписс Сиссе Стивен Колкер Аланьяспор Йосеф Шурал Футбол

    Футболисты «Аланьяспора» попали в аварию после гостевого матча чемпионата Турции с «Кайсериспором» (1:1).

    В ДТП пострадали семеро футболистов, все они были доставлены в больницу.  От полученных травм в клинике скончался 28-летний полузащитник Йосеф Шурал. 

    Экс-игрок «КПР» и «Тоттенхэма» Стивен Колкер, а также бывший игрок «Ньюкасла» Паписс Сиссе в результате аварии получили легкие повреждения. 

    Полиция проводит расследование происшествия. Представитель клуба заявил, что виновником аварии мог быть водитель автобуса, уснувший за рулем.

    Шурал перешел в «Аланьяспор» в текущем сезоне и провел за новую команду девять матчей в чемпионате Турции, отметившись одним голом. С 2013 года Йосеф вызывался в сборную Чехии.

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