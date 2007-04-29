Игрок сборной Чехии Шурал погиб в ДТП с автобусом «Аланьяспора»

Футболисты попали в аварию после гостевого матча чемпионата Турции с (1:1).

В ДТП пострадали семеро футболистов, все они были доставлены в больницу. От полученных травм в клинике скончался 28-летний полузащитник Йосеф Шурал.

Экс-игрок «КПР» и Стивен Колкер, а также бывший игрок «Ньюкасла» Паписс Сиссе в результате аварии получили легкие повреждения.

Полиция проводит расследование происшествия. Представитель клуба заявил, что виновником аварии мог быть водитель автобуса, уснувший за рулем.

Шурал перешел в «Аланьяспор» в текущем сезоне и провел за новую команду девять матчей в чемпионате Турции, отметившись одним голом. С 2013 года Йосеф вызывался в сборную Чехии.