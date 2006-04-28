Пеп Гвардиола: «92 очка – это невероятно. Все в руках «Ман Сити»

Главный тренер Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Бернли» (1:0) в 36-м туре чемпионата Англии.

«Мы не пропустили ни одного удара в створ ворот или углового. Мы небольшая, но умная команда.

В первом тайме поле было очень сухим и медленным. Но во втором тайме мы знали, что должны забить гол.

Мы контролировали длинные забросы, у нас были шансы забить второй гол. В последние минуты может случиться всякое.

92 очка – это невероятно. Все в наших руках, мы должны выиграть следующие два матча», – сказал Гвардиола Match of the Day.