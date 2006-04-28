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    Пеп Гвардиола: «92 очка – это невероятно. Все в руках «Ман Сити»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Бернли Футбол

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Бернли» (1:0) в 36-м туре чемпионата Англии.

    «Мы не пропустили ни одного удара в створ ворот или углового. Мы небольшая, но умная команда.

    В первом тайме поле было очень сухим и медленным. Но во втором тайме мы знали, что должны забить гол.

    Мы контролировали длинные забросы, у нас были шансы забить второй гол. В последние минуты может случиться всякое. 

    92 очка – это невероятно. Все в наших руках, мы должны выиграть следующие два матча», – сказал Гвардиола Match of the Day.

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