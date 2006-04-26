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    Олег Кононов: «Не могу сказать, что у «Арсенала» было преимущество. Они использовали нашу неорганизованность в обороне»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Арсенал Тула Олег Кононов Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:3).

    – Не могу сказать, что у Тулы было преимущество по игре. Они здорово использовали свои контратаки и нашу неорганизованность в обороне. Именно в тех моментах, когда мы пропускали.

    Во втором тайме мы продолжали так же, единственное, конечно, соперник сел сзади и было непросто взломать оборону. Какие-то моменты были, но в целом «Арсенал» заслужил победу.

    – За что «Спартак» будет бороться в оставшейся части сезона?

    – За победу в каждой игре. О попадании в еврокубки не будем сейчас говорить, нам нужно побеждать, тогда будет видно.

    – Вы собирали этот «Арсенал». Вам не обидно вот так проиграть этой команде?

    – Я не могу сказать, что обидно. Могу еще раз сказать, что «Арсенал» сегодня сыграл лучше, чем мы, счет на табло, – сказал Кононов в эфире канала «Матч Премьер».

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