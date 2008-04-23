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    Кайл Уокер: «Болельщики «МЮ» говорят мне: пусть лучше «Сити» выиграет АПЛ, чем «Ливерпуль»

    Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Кайл Уокер Футбол

    Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер рассказал, что фанаты «Манчестер Юнайтед» поддерживают его команду в чемпионской гонке с «Ливерпулем».

    «Естественно, болельщики «Манчестер Юнайтед» сейчас в непростой ситуации.

    Когда я выхожу погулять с собакой, болельщики «МЮ» подходят ко мне и говорят: «Лучше пусть «Сити» выиграет, чем «Ливерпуль».

    Странно слышать подобное, но я могу вас заверить, что игроки «Юнайтед» не постелют красную ковровую дорожку со словами «Давайте, «Сити», забивайте нам».

    Они создадут нам трудности, потому что это игра, и они борются за место в топ-4, им нужны очки так же, как и нам», – отметил Уокер.

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