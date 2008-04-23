Кайл Уокер: «Болельщики «МЮ» говорят мне: пусть лучше «Сити» выиграет АПЛ, чем «Ливерпуль»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер рассказал, что фанаты поддерживают его команду в чемпионской гонке с «Ливерпулем».

«Естественно, болельщики сейчас в непростой ситуации.

Когда я выхожу погулять с собакой, болельщики «МЮ» подходят ко мне и говорят: «Лучше пусть «Сити» выиграет, чем «Ливерпуль».

Странно слышать подобное, но я могу вас заверить, что игроки «Юнайтед» не постелют красную ковровую дорожку со словами «Давайте, «Сити», забивайте нам».

Они создадут нам трудности, потому что это игра, и они борются за место в топ-4, им нужны очки так же, как и нам», – отметил Уокер.