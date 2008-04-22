«Аякс» навсегда. Насколько этот клуб важен для истории? 🎧 Подкаст Лукомского и Порошина

Свежий подкаст Игоря Порошина и Вадима Лукомского.



Темы выпуска:

0:00 Привет. Минутка поломанного Сарри.

3:36 Можно ли эту неделю ЛЧ описать логикой?

9:45 «Аякс» навсегда. Насколько этот клуб важен для истории?

17:20 Сакки считает, что «для победы в ЛЧ идеи важнее оборонительных тактик». Он прав?

38:00 Как Роналду поменял «Ювентус».

42:30 Нужен ли «Юве» Фелиш?

53:30 «Аякс»-94-96 или Аякс-2018/19?

01:01:00 «Ман Сити» – «Тоттенхэм» за 2 минуты.

01:03:00 «Ман Сити» – «Тоттенхэм» в нормальной скорости.

01:15:40 Уникальная «Аталанта».

01:18:00 Ждем шопинг от Гвардиолы.

01:20:00 Проблемы Тухеля в «ПСЖ».

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