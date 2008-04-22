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    «Аякс» навсегда. Насколько этот клуб важен для истории? 🎧 Подкаст Лукомского и Порошина

    Теги ПСЖ Аякс Ювентус Манчестер Сити Барселона Лига чемпионов Тоттенхэм Футбол

    Свежий подкаст Игоря Порошина и Вадима Лукомского.

    Темы выпуска:

    0:00 Привет. Минутка поломанного Сарри.
    3:36 Можно ли эту неделю ЛЧ описать логикой?
    9:45 «Аякс» навсегда. Насколько этот клуб важен для истории?
    17:20 Сакки считает, что «для победы в ЛЧ идеи важнее оборонительных тактик». Он прав?
    38:00 Как Роналду поменял «Ювентус».
    42:30 Нужен ли «Юве» Фелиш?
    53:30 «Аякс»-94-96 или Аякс-2018/19?
    01:01:00 «Ман Сити» – «Тоттенхэм» за 2 минуты.
    01:03:00 «Ман Сити» – «Тоттенхэм» в нормальной скорости.
    01:15:40 Уникальная «Аталанта».
    01:18:00 Ждем шопинг от Гвардиолы.
    01:20:00 Проблемы Тухеля в «ПСЖ».

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