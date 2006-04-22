Александр Медведев о лимите: «Нужно учитывать участие в еврокубках и не закрыть дорогу молодым»

Президент «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о вероятном изменении формата лимита на легионеров в РПЛ.

«Нужно обязательно учитывать участие в еврокубках, чтобы наш клубный футбол был конкурентоспособным. Я уверен, что никаких скоропалительных решений не будет сделано, РФС вместе с лигой примет решение позднее.

Нужно подумать, как не закрыть дорогу молодым футболистам, но сделать так, чтобы они вошли в эту дверь благодаря своей игре, а не блату. Мне кажется, фактор конкурентоспособности нужно обязательно учитывать, чтобы наши молодые игроки росли и начинали это делать еще в детско-юношеском футболе.

Самое главное – не наломать здесь дров, чтобы потом решение не повлекло некоторые факторы, которые будет очень сложно исправлять», — сказал Медведев.

Рабочая группа РПЛ обсудила лимит «8+17», «7+18» и «10+15» в заявке