Клопп о «Кардиффе»: «Подходящий матч, чтобы стать банановой кожурой для «Ливерпуля»

Главный тренер Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 35-го тура чемпионата Англии с (2:0).

«Этот матч был подходящим, чтобы стать банановой кожурой для «Ливерпуля». Мы знали это, но парни показали невероятную игру. Матч был сложным для всех нас.

Погода изменилась и позволила показать намного более интенсивный футбол. Мы знали, что должны оставаться терпеливыми и действовать правильно. На поле было очень сухо, поэтому играть в пас было нелегко. Ребята не расстроились, у нас были отличные шансы в первом тайме, но мы знали, что если мы продолжим в том же ключе, у нас будут моменты.

Могу судить только по себе, но я не чувствовал давление, что мы должны сыграть так, как в итоге сыграли. Мы не можем что-то изменить. Парни стараются изо всех сил, мы говорим только о том, что должны делать.

Это тяжелый сезон, но очень позитивный», – сказал Клопп.