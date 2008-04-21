Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Клопп о «Кардиффе»: «Подходящий матч, чтобы стать банановой кожурой для «Ливерпуля»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кардифф Сити Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Кардиффом» (2:0). 

    «Этот матч был подходящим, чтобы стать банановой кожурой для «Ливерпуля». Мы знали это, но парни показали невероятную игру. Матч был сложным для всех нас.

    Погода изменилась и позволила показать намного более интенсивный футбол. Мы знали, что должны оставаться терпеливыми и действовать правильно. На поле было очень сухо, поэтому играть в пас было нелегко. Ребята не расстроились, у нас были отличные шансы в первом тайме, но мы знали, что если мы продолжим в том же ключе, у нас будут моменты.

    Могу судить только по себе, но я не чувствовал давление, что мы должны сыграть так, как в итоге сыграли. Мы не можем что-то изменить. Парни стараются изо всех сил, мы говорим только о том, что должны делать.

    Это тяжелый сезон, но очень позитивный», – сказал Клопп.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться