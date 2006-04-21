Дивееву диагностировали закрытую черепно-мозговую травму

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прошел обследование в связи с травмой, полученной в матче 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Обследование подтвердило у 19-летнего футболиста закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленно-рваную рану верхней губы.

Решение об участии Дивеева в ближайших матчах примут позднее.

Защитник в концовке матча с «Локомотивом» столкнулся с одноклубником Якой Бийолом, получил удар в подбородок и не смог подняться самостоятельно. Его унесли с поля на носилках.