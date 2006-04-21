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    Дивееву диагностировали закрытую черепно-мозговую травму

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Игорь Дивеев Футбол

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прошел обследование в связи с травмой, полученной в матче 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

    Обследование подтвердило у 19-летнего футболиста закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленно-рваную рану верхней губы.

    Решение об участии Дивеева в ближайших матчах примут позднее.

    Защитник в концовке матча с «Локомотивом» столкнулся с одноклубником Якой Бийолом, получил удар в подбородок и не смог подняться самостоятельно. Его унесли с поля на носилках.

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