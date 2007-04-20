Наркоторговцы использовали личность арбитра Тюрпена и называли «Мбаппе» свои запасы конопли

Группа наркоторговцев использовала в качестве прикрытия имя французского судьи .

Во Франции группа лиц обвиняется в перевозке наркотиков. Запрещенные вещества курсировали между Бельгией и Францией при помощи автомобилей, в том числе машины, зарегистрированной на , родившегося 14 марта 1982 года.

Автомобиль не принадлежал футбольному судье. Реальная дата рождения арбитра – 16 мая 1982 года. Фотография на удостоверении личности хозяина авто также не соответствовала внешности Тюрпена, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

Полиции удалось арестовать лидера преступной группировки – ненастоящего . В его автомобиле был обнаружен арсенал оружия, в том числе ракетная установка, штурмовая винтовка и пулеметы, а также деньги и часы стоимостью 1,2 млн евро.

Наркоторговцы также использовали фамилию нападающего и сборной Франции Килиана Мбаппе для обозначения своих запасов конопли.

«Я часто говорю, что судейский мир – это опасный бизнес», – пошутил в связи с этой историей арбитр Клеман Тюрпен.

Тюрпен 16 апреля работал на матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Аяксом» (1:2).