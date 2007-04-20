Наркоторговцы использовали личность арбитра Тюрпена и называли «Мбаппе» свои запасы конопли

Группа наркоторговцев использовала в качестве прикрытия имя французского судьи Клемана Тюрпена.
Во Франции группа лиц обвиняется в перевозке наркотиков. Запрещенные вещества курсировали между Бельгией и Францией при помощи автомобилей, в том числе машины, зарегистрированной на Клемана Тюрпена, родившегося 14 марта 1982 года.
Автомобиль не принадлежал футбольному судье. Реальная дата рождения арбитра – 16 мая 1982 года. Фотография на удостоверении личности хозяина авто также не соответствовала внешности Тюрпена, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.
Полиции удалось арестовать лидера преступной группировки – ненастоящего Клемана Тюрпена. В его автомобиле был обнаружен арсенал оружия, в том числе ракетная установка, штурмовая винтовка и пулеметы, а также деньги и часы стоимостью 1,2 млн евро.
Наркоторговцы также использовали фамилию нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе для обозначения своих запасов конопли.
«Я часто говорю, что судейский мир – это опасный бизнес», – пошутил в связи с этой историей арбитр Клеман Тюрпен.
Тюрпен 16 апреля работал на матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Аяксом» (1:2).