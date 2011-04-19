Четыре английских клуба вышли в 1/2 финала еврокубков впервые за 35 лет

«Челси» и «Арсенал» пробились в 1/2 финала .

Ранее на этой неделе «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Таким образом, четыре английских клуба оказались в 1/2 финала еврокубков в одном сезоне впервые за 35 лет.

В сезоне-1983/84 прошел в полуфинале Кубка чемпионов бухарестское «Динамо» (1:0, 2:1), а в решающем матче победил «Рому» (1:1, 4:2 пен.).

«Манчестер Юнайтед» в 1/2 финала Кубка кубков уступил «Ювентусу» (1:1, 1:2).

В полуфинале Кубка УЕФА «Ноттингем Форест» оказался слабее «Андерлехта» (2:0, 0:3), выбил «Хайдук» (1:2, 1:0) и в финале победил «Андерлехт» (1:1, 1:1, 4:3 пен.).

«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют 1 и 7 мая, «Тоттенхэм» и «Аякс» – 30 апреля и 8 мая

«Арсенал» сыграет с «Валенсией» в полуфинале ЛЕ, «Челси» – с «Айнтрахтом»