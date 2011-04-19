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    Сергей Прядкин: «Мы обязательно будем конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать чуть-чуть»

    Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия Лига чемпионов Организация РПЛ Футбол

    Президент РПЛ Сергей Прядкин высказал мнение относительно конкурентоспособности российских клубов в Лиге чемпионов.

    «Надо подождать чуть-чуть, нужно время.

    Сегодня я слышал, что Португалия нас не догоняет [в таблице коэффициентов УЕФА], хотя сезон для нас в еврокубках был не очень удачным.

    Но все впереди, мы будем конкурировать обязательно», – сказал Прядкин.

    ЦСКА и «Локомотив», представлявшие Россию на групповом этапе ЛЧ в нынешнем сезоне, в своих группах заняли последнее четвертое место. «Спартак» не смог пробиться в групповой турнир, проиграв ПАОК в 3-м квалификационном раунде.

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