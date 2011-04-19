Сергей Прядкин: «Мы обязательно будем конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать чуть-чуть»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказал мнение относительно конкурентоспособности российских клубов в Лиге чемпионов.

«Надо подождать чуть-чуть, нужно время.

Сегодня я слышал, что Португалия нас не догоняет [в таблице коэффициентов УЕФА], хотя сезон для нас в еврокубках был не очень удачным.

Но все впереди, мы будем конкурировать обязательно», – сказал Прядкин.

ЦСКА и «Локомотив», представлявшие Россию на групповом этапе ЛЧ в нынешнем сезоне, в своих группах заняли последнее четвертое место. «Спартак» не смог пробиться в групповой турнир, проиграв ПАОК в 3-м квалификационном раунде.