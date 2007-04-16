У Де Хеа 3-я результативная ошибка в сезоне. Среди вратарей АПЛ больше только у Беговича и Пикфорда

«Барселона» обыгрывает «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0, перерыв).
Дубль сделал нападающий каталонской команды Лионель Месси. В эпизоде со вторым голом результативную ошибку допустил вратарь «МЮ» Давид Де Хеа – мяч влетел в ворота под рукой испанца.
Для Де Хеа это третья ошибка, приведшая к голу в ворота его команды в текущем сезоне.
Среди вратарей, выступающих в АПЛ, больше только у Асмира Беговича («Борнмут», 5) и Джордана Пикфорда («Эвертон», 4).
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