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    У Де Хеа 3-я результативная ошибка в сезоне. Среди вратарей АПЛ больше только у Беговича и Пикфорда

    Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия Барселона Лига чемпионов фото Давид Де Хеа Борнмут Асмир Бегович Джордан Пикфорд Футбол

    «Барселона» обыгрывает «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0, перерыв).

    Дубль сделал нападающий каталонской команды Лионель Месси. В эпизоде со вторым голом результативную ошибку допустил вратарь «МЮ» Давид Де Хеа – мяч влетел в ворота под рукой испанца.

    Для Де Хеа это третья ошибка, приведшая к голу в ворота его команды в текущем сезоне.

    Среди вратарей, выступающих в АПЛ, больше только у Асмира Беговича («Борнмут», 5) и Джордана Пикфорда («Эвертон», 4).

    Смотрите прямую трансляцию матча «Барселона» – «МЮ» на Sports.ru.

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