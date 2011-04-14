Пеп Гвардиола: «Не вижу себя тренером в 71 год, поверьте мне. Никаких шансов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил, что не собирается заниматься тренерской деятельностью до 71 года, как Рой Ходжсон, возглавляющий «Кристал Пэлас».

«Ман Сити» на выезде сыграет против «Кристал Пэлас» сегодня, начало – в 16:05 по московскому времени.

– Я не вижу себя тренером в 71 год, поверьте мне, никаких шансов.

Я уйду на пенсию, уверен в этом, но я хочу насладиться еще несколькими годами. Я люблю заниматься этим (тренировать), но, думаю, для этого нужна особая энергия. В 71 год, как мне кажется, у меня не будет такой энергии.

Придут новые поколения и идеи. Я увижу это и буду смотреть футбол до последнего дня своей жизни, потому что мне это нравится.

– Хотели бы вы стать президентом клуба или исполнительным директором после завершения карьеры тренера?

– Думаю, это большая ошибка, когда, добившись успеха в качестве тренера, веришь, что можешь делать другие вещи.

Я не хотел бы стать генеральным директором или президентом, потому что к этому нужно подготовиться. У меня не было времени для этого в прошлом, и меня [подобная работа] не привлекает.

Не хочу становиться президентом, гендиректором или спортивным директором, поскольку к такой работе нужно готовиться, а я не хочу к ней готовиться, потому что мне она не нравится, – сказал Гвардиола.