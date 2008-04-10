Самюэль Это′О: «Сказал Гвардиоле, что это я приношу победы «Барселоне», а не Месси»

Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это′О рассказал о периоде работы под руководством бывшего тренера каталонской команды .

«Гвардиола всю жизнь провел в «Барселоне», но в период, когда я был в клубе, он не понимал команду, не жил жизнью коллектива.

Я сказал Гвардиоле: «Ты должен извиниться, потому что я приношу победы «Барселоне», а не ».

На тот момент ситуация была именно такая. Время Месси придет позже. Спросите Хави, Иньесту и всех остальных – тогда это была моя эпоха.

Я приносил победы «Барселоне», и Гвардиола должен был извиниться», – заявил Это′О.