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    Самюэль Это′О: «Сказал Гвардиоле, что это я приношу победы «Барселоне», а не Месси»

    Теги Барселона Самюэль Это′О Лионель Месси Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

    Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это′О рассказал о периоде работы под руководством бывшего тренера каталонской команды Пепа Гвардиолы.

    «Гвардиола всю жизнь провел в «Барселоне», но в период, когда я был в клубе, он не понимал команду, не жил жизнью коллектива.

    Я сказал Гвардиоле: «Ты должен извиниться, потому что я приношу победы «Барселоне», а не Лионель Месси».

    На тот момент ситуация была именно такая. Время Месси придет позже. Спросите Хави, Иньесту и всех остальных – тогда это была моя эпоха.

    Я приносил победы «Барселоне», и Гвардиола должен был извиниться», – заявил Это′О.

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