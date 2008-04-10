Почеттино о матче с «Ман Сити»: «Их нереализованный пенальти вселил в нас веру»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался о победе в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0).
«Это была невероятная игра. Было очень сложно. Но это «Ман Сити», и впереди нас ждет ответный матч.
Рады, что показали качественный футбол. Мы показали хорошую игру, но остались еще 90 минут.
Думаю, нереализованный пенальти вселил в нас веру. Было много положительного в этой игре», – сказал Почеттино.
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