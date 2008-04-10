Почеттино о матче с «Ман Сити»: «Их нереализованный пенальти вселил в нас веру»

Главный тренер Маурисио Почеттино высказался о победе в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0).

«Это была невероятная игра. Было очень сложно. Но это , и впереди нас ждет ответный матч.

Рады, что показали качественный футбол. Мы показали хорошую игру, но остались еще 90 минут.

Думаю, нереализованный пенальти вселил в нас веру. Было много положительного в этой игре», – сказал Почеттино.

Агуэро в 4-й раз не реализовал пенальти в ЛЧ. Чаще не забивал только Анри