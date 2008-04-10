Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Почеттино о матче с «Ман Сити»: «Их нереализованный пенальти вселил в нас веру»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов Тоттенхэм Маурисио Почеттино Футбол

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался о победе в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0). 

    «Это была невероятная игра. Было очень сложно. Но это «Ман Сити», и впереди нас ждет ответный матч.

    Рады, что показали качественный футбол. Мы показали хорошую игру, но остались еще 90 минут.

    Думаю, нереализованный пенальти вселил в нас веру. Было много положительного в этой игре», – сказал Почеттино.

    Агуэро в 4-й раз не реализовал пенальти в ЛЧ. Чаще не забивал только Анри

    Не забудь собрать команду и выиграть полет в Европу, а также другие призы!

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей