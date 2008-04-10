Клопп о 2:0 с «Порту»: «Это очень хороший результат, но вторая игра будет напряженной»

Главный тренер Юрген Клопп прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с (2:0).

«Мы счастливы, но это только первый матч, вторая игра будет напряженной. Мы забили два гола и большую часть времени контролировали мяч.

Подарили сопернику слишком много стандартов. Думаю, забивает около 40% своих голов со стандартов. Они провели одну или две контратаки, но в остальном мы играли очень хорошо.

Во втором тайме мы немного потеряли нацеленность на ворота, но критиковать игроков не за что, 2:0 – очень хороший результат.

Знали, что нам предстоит второй матч, и мы не сможем выявить победителя пары уже сегодня. Теперь мы должны отправиться на выезд и снова сражаться», – сказал Клопп.