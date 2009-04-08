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    Клопп о 5:0 с «Порту»: «Тогда я подумал: «Сюда в ближайшее время возвращаться не стоит»

    Теги Ливерпуль Порту премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту»

    «Мы должны смотреть на «Порту» с уважением. Это очень опытная и сильная команда. Мы очень рады возможности сыграть с ними.

    В прошлом году, когда мы выиграли со счетом 5:0, я подумал: «Окей, сюда в ближайшее время возвращаться не стоит», но мы снова с ними играем. Результат прошлого года более важен для «Порту», чем для нас. Мы должны быть сильными, точными в нужные моменты и хорошо действовать в созидании. 

    Я действительно взволнован. Все хотели бы в соперники «Порту», пока ты не сыграешь с «Порту». Те, кто разбирается в футболе, не хотели «Порту». Но они и не хотели «Ливерпуль», кстати.

    Сейчас команда в огне, это видно на тренировках. Мы хотим написать несколько важных страниц в книге этого сезона.

    Безголевая серия Салаха? Никого это не беспокоило, его самого это не беспокоило. Он взрослый человек. Он всегда показывал высочайший уровень, как в тренировках, так и в играх. Но когда забиваешь великолепный гол, это, конечно, помогает», – сказал Клопп. 

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