Мата о матчах с «Барсой»: «Горы созданы для того, чтобы их покорять»

Полузащитник Хуан Мата поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», процитировав главного тренера манкунианцев Оле-Гуннара Сульшера.

«Я чувствую себя хорошо, полностью восстановился после травмы, которую получил несколько недель назад. Теперь у меня есть мотивация хорошо завершить сезон вместе с командой.

Я играл с «Барселоной» много раз за свою карьеру, у меня было много достижений в различных соревнованиях… Но невозможно забыть полуфинал Лиги чемпионов [с ] в 2012 году.

Мне посчастливилось забить гол в ворота «Барселоны», и я знаю, что любые встречи против такого большого соперника получаются особенными.

Несомненно, отличная команда, но мы сделаем все возможное, чтобы изменить баланс в нашу пользу и пройти в полуфинал. Как говорит наш тренер, это противостояние можно рассматривать как гору – но горы созданы для того, чтобы их покорять», – сказал Мата.