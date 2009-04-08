Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Мата о матчах с «Барсой»: «Горы созданы для того, чтобы их покорять»

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Барселона Лига чемпионов Хуан Мата Футбол

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», процитировав главного тренера манкунианцев Оле-Гуннара Сульшера. 

    «Я чувствую себя хорошо, полностью восстановился после травмы, которую получил несколько недель назад. Теперь у меня есть мотивация хорошо завершить сезон вместе с командой.

    Я играл с «Барселоной» много раз за свою карьеру, у меня было много достижений в различных соревнованиях… Но невозможно забыть полуфинал Лиги чемпионов [с «Челси»] в 2012 году.

    Мне посчастливилось забить гол в ворота «Барселоны», и я знаю, что любые встречи против такого большого соперника получаются особенными.

    Несомненно, «Барселона» отличная команда, но мы сделаем все возможное, чтобы изменить баланс в нашу пользу и пройти в полуфинал. Как говорит наш тренер, это противостояние можно рассматривать как гору – но горы созданы для того, чтобы их покорять», – сказал Мата.

    Спрогнозируй матч любимой команды и стань экспертом Betting Insider

    Получи скидку на новые кроссовки, плавки, шорты и многое другое!

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей