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    Вальверде о полуфинале Кубка Испании: «Реал» обычно сильно играет на «Камп Ноу»

    Теги Барселона Реал Мадрид Эрнесто Вальверде Кубок Испании Камп Ноу Футбол

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом»

    «С Месси или без него мы не изменим того стиля, в котором играем. «Барселона» нацелена побеждать, доминировать и забивать голы.

    Предстоит сыграть класико дважды, это особенные игры с серьезным соперником, у них больше стимулов для выхода в финал. 

    В подготовке к этому матчу очень важен настрой. «Реал» обычно сильно играет на «Камп Ноу». Мы лучше выступали в Ла Лиге, а соперник находился в сложном эмоциональном состоянии, но теперь нас ждет лучшая версия «Реала», – сказал Вальверде. 

    Первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» – «Реал» состоится 6 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени. 

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