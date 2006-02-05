Вальверде о полуфинале Кубка Испании: «Реал» обычно сильно играет на «Камп Ноу»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Кубка Испании с .

«С Месси или без него мы не изменим того стиля, в котором играем. нацелена побеждать, доминировать и забивать голы.

Предстоит сыграть класико дважды, это особенные игры с серьезным соперником, у них больше стимулов для выхода в финал.

В подготовке к этому матчу очень важен настрой. «Реал» обычно сильно играет на «Камп Ноу». Мы лучше выступали в , а соперник находился в сложном эмоциональном состоянии, но теперь нас ждет лучшая версия «Реала», – сказал Вальверде.

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» – «Реал» состоится 6 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени.