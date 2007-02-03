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    Дембеле рискует пропустить матч против «Реала»

    Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании травмы Усман Дембеле Футбол

    Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может пропустить первый матч Кубка Испании против «Реала».

    21-летний хавбек практически восстановился от травмы голеностопа и в понедельник планировал тренироваться в общей группе.

    Однако на сегодняшнюю тренировку француз приехал с сильной болью в горле и недомоганием.

    Врачи «Барселоны» посоветовали игроку вернуться домой, отдохнуть и принять антибиотики.

    Дембеле рискует пропустить матч против «Реала», который состоится 6 февраля.

    Представители клуба предполагают, что на восстановление футболисту потребуется минимум три-четыре дня.

    Видеотрансляция матча «Реал» – «Алавес»: смотрите здесь

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