Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может пропустить первый матч Кубка Испании против .

21-летний хавбек практически восстановился от травмы голеностопа и в понедельник планировал тренироваться в общей группе.

Однако на сегодняшнюю тренировку француз приехал с сильной болью в горле и недомоганием.

Врачи «Барселоны» посоветовали игроку вернуться домой, отдохнуть и принять антибиотики.

Дембеле рискует пропустить матч против «Реала», который состоится 6 февраля.

Представители клуба предполагают, что на восстановление футболисту потребуется минимум три-четыре дня.

Видеотрансляция матча «Реал» – «Алавес»: смотрите здесь