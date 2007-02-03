Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может пропустить первый матч Кубка Испании против «Реала».
21-летний хавбек практически восстановился от травмы голеностопа и в понедельник планировал тренироваться в общей группе.
Однако на сегодняшнюю тренировку француз приехал с сильной болью в горле и недомоганием.
Врачи «Барселоны» посоветовали игроку вернуться домой, отдохнуть и принять антибиотики.
Дембеле рискует пропустить матч против «Реала», который состоится 6 февраля.
Представители клуба предполагают, что на восстановление футболисту потребуется минимум три-четыре дня.