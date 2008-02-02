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    Роналду не лишат государственных наград Португалии из-за дела о неуплате налогов

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Футбол

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сохранит государственные награды Португалии, несмотря на приговор по делу о неуплате налогов.

    В пятницу Совет почетных орденов страны принял решение о том, что ситуация Роналду не подпадает под нормы закона, согласно которым игрок мог бы лишиться государственных наград.

    Роналду – кавалер ордена Большого креста за заслуги перед Португалией в 2016 году после победы на чемпионате Европы.

    Кроме того, он был награжден Орденом Инфанта дона Энрике – национальным рыцарским орденом.

    Роналду заплатит штраф 18,8 миллиона евро и получил 23 месяца условно за уклонение от уплаты налогов в Испании во время выступления за «Реал».

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