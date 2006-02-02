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    Барриос о «Зените»: «Я очень рад и горд, что нахожусь в таком великом клубе»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Рикардо Лаборде Вильмар Барриос Футбол

    Полузащитник Вильмар Барриос рассказал о своем переходе в «Зенит».

    — Наконец-то я сюда приехал! Перед этим у меня было несколько сложных дней. Сегодня мне удалось потренироваться.

    Знаю, что после тренировки меня ждет тоннель. После него у меня появится время со всеми познакомиться — и с футболистами, и с тренерским штабом. 

    — Вы первый колумбиец в истории «Зенита». Каково это?

    — Очень рад, что все так получилось. Начиная с того момента, как я получил предложение перейти в «Зенит», нисколько не сомневался и сразу пошел навстречу. И вот я здесь.

    Сейчас моя главная цель — как можно быстрее адаптироваться к тренировкам, команде, партнерам и тренерскому штабу. Я очень рад и горд тем, что нахожусь в таком великом клубе.

    — Обычно, если у футболиста есть предложение из зарубежного чемпионата, он советуется с соотечественниками, которые либо играли, либо до сих пор играют в этой лиге. С кем советовались вы?

    — У меня есть очень хороший друг, который играет в России, и, конечно, я с ним посоветовался. Он многое рассказал мне и о стране, и о российском футболе.

    Но также не стоит забывать и то, что я был в России на чемпионате мира благодаря чему увидел страну. У меня не было никаких сомнений в том, чтобы приехать сюда после того, как я получил предложение.

    — Если не секрет, что за друг?

    — Это Рикардо Лаборде (экс-хавбек «Краснодара» – прим. Sports.ru). 

    — Что он рассказал вам о России?

    — Он рассказал, что «Зенит» — очень большой клуб, что это одна из лучших команд страны, рассказал, что Петербург — очень красивый.

    Я спрашивал у него и про команду, и про город, и про все остальное. И про все он рассказывал только самые хорошие вещи. Уверен, его рассказы помогут мне быстрее адаптироваться.

    — Если бы полгода назад, когда вы только вернулись с чемпионата мира, вам сказали, что вы переедете в страну, которая его проводила, на несколько лет, как бы вы отреагировали?

    — На этот вопрос я не могу ответить. Не знаю, что бы ответил в то время. Важно, что теперь я здесь, и моя задача — оправдать ожидания и адаптироваться как можно быстрее. 

    — Какие цели вы ставите перед собой на ближайшие 4,5 года?

    — Первым делом — плотно работать, чтобы завоевать место в составе, чтобы выходить на поле, играть и получать удовольствие о того, что надеваешь эту майку каждые выходные.

    Затем — выполнять цели, которые стоят перед командой каждый год. Выигрывать, завоевать любовь болельщиков и взять как можно больше титулов.

    — Сколько времени за последние сутки вы провели в воздухе?

    — 14 часов — из Буэнос-Айреса до Мадрида, потом полетел в Барселону, а оттуда — в Мурсию. В общей сложности — 16-17 часов, – сказал Барриос.

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