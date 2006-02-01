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    Клубы АПЛ впервые с 2012 года потратили на зимние трансферы меньше, чем годом ранее

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    Клубы английской премьер-лиги потратили 180 миллионов фунтов во время зимнего трансферного окна.

    Впервые с 2012 года этот показатель сократился по сравнению с предыдущим сезоном.

    Прошлой зимой клубы АПЛ суммарно потратили 430 миллионов фунтов, в предыдущие годы этот показатель составлял 215 млн, 175 млн, дважды 130 млн, 60 млн и 225 млн.

    Самым дорогим трансфером нынешней зимы стал переход хавбека Кристиана Пулишича из «Боруссии» в «Челси» за 55 миллионов фунтов.

    Траты клубов топ-6 лиги составили 43% об общей суммы, в прошлом январе было 62%.

    Если учитывать летнюю трансферную кампания, всего за год клубы АПЛ потратили 1,4 миллиарда фунтов. Это второй показатель в истории после сезона-2017/18 (1,9 млрд фунтов).

    Клубы чемпионшипа потратили зимой 60 миллионов фунтов, прошлой зимой – 30 млн.

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