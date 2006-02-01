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    «Тоттенхэм» – первая команда в истории АПЛ, не подписавшая ни одного игрока за два трансферных окна

    Теги Муса Дембеле 1987 премьер-лига Англия трансферы Тоттенхэм Жорж-Кевин Нкуду Футбол

    «Тоттенхэм» не совершил приобретений во время зимнего трансферного окна, которое закрылось минувшей ночью.

    При этом команду покинули полузащитники Муса Дембеле и Жорж-Кевин Нкуду. Летом лондонский клуб также не подписал ни одного новичка.

    «Тоттенхэм» стал первым клубом в истории АПЛ, не купившим ни одного футболиста за два трансферных окна в течение одного сезона.

    После 24 туров команда Маурисио Почеттино занимает 3-е место в турнирной таблице лиги, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 7 очков.

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