«Тоттенхэм» – первая команда в истории АПЛ, не подписавшая ни одного игрока за два трансферных окна

не совершил приобретений во время зимнего трансферного окна, которое закрылось минувшей ночью.

При этом команду покинули полузащитники Муса Дембеле и Жорж-Кевин Нкуду. Летом лондонский клуб также не подписал ни одного новичка.

«Тоттенхэм» стал первым клубом в истории АПЛ, не купившим ни одного футболиста за два трансферных окна в течение одного сезона.

После 24 туров команда Маурисио Почеттино занимает 3-е место в турнирной таблице лиги, отставая от лидирующего на 7 очков.