Клубы потратили на трансферы 7,03 млрд долларов в 2018 году. Это рекорд

представила ежегодный отчет о международных трансферах, осуществленных клубами.

Согласно отчету, общие траты клубов на трансферы достигли рекордной отметки в 7,03 млрд долларов, что на 10,3% больше, чем в 2017 году.

В минувшем году было осуществлено 16 533 трансфера – на 5,6% больше, чем в 2017-м. Участниками сделок стали 14 186 футболистов, представляющих 175 различных стран.

Больше всего в минувшем году меняли клубы бразильцы – это сделали 1753 футболиста. Следом идут аргентинцы (891) и британцы (693).

На трансферы бразильских игроков было потрачено больше всего – 1,15 млрд долларов. Таким образом, более 15% от суммы трат на трансферы в 2018 году пришлось на бразильцев.

78,2% от общей суммы трат пришлось на клубы . Наивысшее положительное сальдо у французских клубов – 467,2 млн долларов. Наивысшее отрицательное сальдо у английских команд – 1,05 млрд долларов.

Российские клубы в 2018 году потратили на трансферы 83,2 млн долларов