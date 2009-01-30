Клубы потратили на трансферы 7,03 млрд долларов в 2018 году. Это рекорд

ФИФА представила ежегодный отчет о международных трансферах, осуществленных клубами.
Согласно отчету, общие траты клубов на трансферы достигли рекордной отметки в 7,03 млрд долларов, что на 10,3% больше, чем в 2017 году.
В минувшем году было осуществлено 16 533 трансфера – на 5,6% больше, чем в 2017-м. Участниками сделок стали 14 186 футболистов, представляющих 175 различных стран.
Больше всего в минувшем году меняли клубы бразильцы – это сделали 1753 футболиста. Следом идут аргентинцы (891) и британцы (693).
На трансферы бразильских игроков было потрачено больше всего – 1,15 млрд долларов. Таким образом, более 15% от суммы трат на трансферы в 2018 году пришлось на бразильцев.
78,2% от общей суммы трат пришлось на клубы УЕФА. Наивысшее положительное сальдо у французских клубов – 467,2 млн долларов. Наивысшее отрицательное сальдо у английских команд – 1,05 млрд долларов.
Российские клубы в 2018 году потратили на трансферы 83,2 млн долларов
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