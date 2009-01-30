Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Клубы потратили на трансферы 7,03 млрд долларов в 2018 году. Это рекорд

    Теги высшая лига Бразилия премьер-лига Англия лига 1 Франция УЕФА трансферы ФИФА Футбол

    ФИФА представила ежегодный отчет о международных трансферах, осуществленных клубами. 

    Согласно отчету, общие траты клубов на трансферы достигли рекордной отметки в 7,03 млрд долларов, что на 10,3% больше, чем в 2017 году.

    В минувшем году было осуществлено 16 533 трансфера – на 5,6% больше, чем в 2017-м. Участниками сделок стали 14 186 футболистов, представляющих 175 различных стран.

    Больше всего в минувшем году меняли клубы бразильцы – это сделали 1753 футболиста. Следом идут аргентинцы (891) и британцы (693). 

    На трансферы бразильских игроков было потрачено больше всего – 1,15 млрд долларов. Таким образом, более 15% от суммы трат на трансферы в 2018 году пришлось на бразильцев.

    78,2% от общей суммы трат пришлось на клубы УЕФА. Наивысшее положительное сальдо у французских клубов – 467,2 млн долларов. Наивысшее отрицательное сальдо у английских команд – 1,05 млрд долларов.

    Российские клубы в 2018 году потратили на трансферы 83,2 млн долларов

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться