Глава федерации футбола ДНР: «У нас Ракицкого уважают за то, что он поддерживал Донбасс»

Глава федерации футбола ДНР, ветеран «Шахтера» Игорь Петров поделился мнением о переходе полузащитника Ярослава Ракицкого в «Зенит».

«У нас люди его уважают за то, что он поддерживал Донбасс. И не стеснялся об этом говорить как раз в СМИ. Не боялся высказывать свою точку зрения.

Его очень любят как футболиста в первую очередь за стабильность. Защитник без спадов. Так что «Зенит» приобретает сильного игрока. Он вообще-то постоянно выступал в «Шахтере» в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, а также за сборную Украины.

Многие отказываются уходить в российские клубы. А вот он – наоборот. Человек с характером, со своими принципами, взглядами. В общем, не шарахается из стороны в сторону. Радует, что идет своей дорогой.

Позовут ли его теперь в сборную Украины? Этого я сказать не могу. Политика очень далеко зашла в спорт. Просто недопустимо! Я же был в составе делегации «Шахтера», которая в 1983 году отправилась в Китай – налаживать отношения. До этого до 20 лет не было контактов. Спорт, напротив, помогал решить серьезные проблемы.

А сейчас? Федерации футбола Украины накладывает санкции на молодых футболистов, которые участвуют в чемпионате Донбасса. Что за безобразие вообще творится? Людям нельзя в футбол что ли играть в Донецке?! Надо отделять спорт и политику. Иначе так и заблудиться недолго.

Скорее всего, сверху попросят, чтобы его не звали в сборную. А там посмотрим, как решит федерация футбола.

На Украине часть людей поддерживает Ярослава, другие – как-то осуждают. Но мы ведь опять же почему-то судим не по спортивным моментам. Кто-то не доволен, что он гимн не поет и так далее… А вы его судите по игре. Он помогает сборной или нет? А то все опять сводится к политике», – сказал Петров.