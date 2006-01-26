Жорди Альба: «Месси выигрывает матчи, титулы и чемпионаты. Он лучший игрок в истории»

Защитник «Барселоны» поделился мнением об игре форварда Лионеля Месси.

– Какой будет без Месси?

– «Барса» останется «Барсой», но ясно, что Лео будет сильно не хватать. Надеюсь, я ошибаюсь, но наверняка потребуется больше усилий, чтобы выигрывать трофеи, потому что Месси выигрывает матчи, титулы и чемпионаты. Он лучший игрок в истории, и о нем будет сложно не думать.

Я уверен, что все фанаты «Барселоны» и весь футбольный мир будут помнить его, когда он завершит карьеру. Но мы надеемся, что Лео будет играть еще много лет, – сказал Альба.