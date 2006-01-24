Френки де Йонг: «Барселона» всегда была моей мечтой»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг, комментируя свой предстоящий переход в «Барселону», признался, что вел переговоры с «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

«Я счастлив, горд и в какой-то степени испытываю облегчение от того, что все позади. Я общался с «ПСЖ», с Максвеллом (спортивный директор клуба – прим. Sports.ru), и мой агент сказал им, что я к ним не перейду. Кроме того, я разговаривал с Гвардиолой.

Я чрезвычайно рад и горжусь тем, что эти два клуба, а также другие тоже хотели меня приобрести. Но уже давно планировала меня подписать, и я знаю, что в связи с финансовой ситуацией клуб не может тратить много денег.

«Барселона» всегда была моей мечтой. В отношении меня она всегда была настроена серьезно. В детстве я всегда смотрел ее матчи и впоследствии стал ее болельщиком.

Не собираюсь быть в «Барселоне» пассажиром, равно как не буду говорить, что посажу ее звезд на лавку. Но у меня есть шанс играть в подходящем мне стиле.

Сумма трансфера не будет на меня влиять – просто буду заниматься своим делом», – сказал де Йонг.

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