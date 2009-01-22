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    Дмитрий Тарасов: «Пошел на понижение зарплаты в «Локомотиве». Но не в два раза»

    Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

    Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о своем контракте с «Локомотивом».

    – Летом у вас была долгая история с продлением контракта. Вы действительно были готовы уйти из «Локомотива»?

    – Да, у меня были варианты – и в России, и в другом чемпионате, не буду говорить, каком именно. Но в конце концов решил остаться, потому что я тут уже девятый год. Мне все знакомо, «Локомотив» – мой дом родной. Я хотел остаться. Хорошо, что так сложилось, и я остался.

    Посмотрим, что будет дальше. О будущем пока разговаривать смысла нет, я об этом не думаю. Есть контракт, я его отработаю, а дальше будем решать уже.

    – Правда, что вы серьезно упали в деньгах по новому контракту?

    – Да, я пошел на понижение. Но не в два раза, как пишут об этом. Ничего такого в этом нет, я спокойно к этому отнесся. Были нюансы по сроку контракта.

    – Контракт у вас на год или все-таки по системе «1+1»?

    – Да, «1+1». Главное, что я не знал, с кем вести диалог по контракту. Каждый говорил, что отвечает именно он. Потом перевели на совет директоров. Странная ситуация, поэтому пришлось уехать со сборов. Но как только решилось, я вернулся, – сказал Тарасов.

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