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    Валерий Карпин: «Еременко не сыграет со «Спартаком». Огромный риск травмы»

    Теги Спартак Ростов Роман Еременко премьер-лига Россия Валерий Карпин Спорт-Экспресс Кубок Матч Премьер Футбол

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что новичок команды Роман Еременко не сыграет со «Спартаком» на Кубке «Матч Премьер».

    – Условия хорошие. И тренажерный зал, и поля в отличном состоянии. Будем надеяться, чтобы все прошло удачно. Главное для всех, чтобы не было травм. Будем смотреть, как все будет происходить.

    – Как состояние Еременко? Получит ли он шанс сегодня?

    – Не получит, абсолютно. С 4 ноября он не тренировался с профессиональной команды. Здесь всего три дня работа идет. Понятно, что он не готов. Риск получить травму огромный. Возможно, 25-го он выйдет, – сказал Карпин.

    Еременко – идеальный вариант для «Ростова». Карпин хотел купить его еще в 2009-м

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