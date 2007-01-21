Валерий Карпин: «Еременко не сыграет со «Спартаком». Огромный риск травмы»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что новичок команды Роман Еременко не сыграет со «Спартаком» на Кубке «Матч Премьер».

– Условия хорошие. И тренажерный зал, и поля в отличном состоянии. Будем надеяться, чтобы все прошло удачно. Главное для всех, чтобы не было травм. Будем смотреть, как все будет происходить.

– Как состояние Еременко? Получит ли он шанс сегодня?

– Не получит, абсолютно. С 4 ноября он не тренировался с профессиональной команды. Здесь всего три дня работа идет. Понятно, что он не готов. Риск получить травму огромный. Возможно, 25-го он выйдет, – сказал Карпин.

Еременко – идеальный вариант для «Ростова». Карпин хотел купить его еще в 2009-м