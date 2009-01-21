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    As: Роналду убеждает Марсело перейти в «Ювентус»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Марсело Серхио Регилон Футбол

    Защитник Марсело может покинуть «Реал» по окончании нынешнего сезона.

    Бразилец оставался в запасе в двух последних матчах мадридского клуба в чемпионате, на позиции левого защитника обе игры провел 22-летний Серхио Регилон.

    Новым клубом Марсело может стать «Ювентус». Его в команде очень хочет видеть бывший партнер по «Реалу» Криштиану Роналду.

    По информации As, футболисты поддерживают связь и регулярно общаются по телефону. Португалец убеждает Марсело последовать его примеру и перебраться в Турин.

    Сообщается, что 30-летний защитник дал понять своему окружению, что не считает идею воссоединения с Криштиану в «Ювентусе» чем-то неосуществимым.

    Контракт Марсело с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

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