Артем Франков: «Если Ракицкий перейдет в «Зенит», его перестанут вызывать в сборную Украины»

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков высказался о возможном переходе защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в .

– Главный козырь Ракицкого?

– Для него вообще не проблема отдать передачу на 70 метров и начать атаку команды. Он это делает как рукой. В начале карьеры Ярослав действовал на позиции левого защитника, но его спокойно можно было поставить и под нападающими. Ракицкий обладает в этом плане просто потрясающими качествами.

– Минусы?

– Пожалуй, для защитника он не дотягивает в отборе и в игре головой. Что впрочем, компенсируется его другими достоинствами.

– Ему комфортнее играть в центре обороны или слева?

– На позиции левого центрального защитника. Он уже давно играет только там. действует в четыре защитника. И если Ракицкий здоров, то его позиция никогда не подвергается сомнению.

Болельщики постоянно обвиняют его в том, что он не поет гимн сборной Украины. Однако все понимают, что в национальной команде альтернативы ему нет.

– А если Ракицкий переедет в Россию?

– Тогда, на мой взгляд, в сборную он вызываться не будет. Истинные мотивы такого решения не назовут. Придумают какую-то официальную версию.

– А вот Саленко уверен, что Шевченко продолжит приглашать Ракицкого, так как особой альтернативы ему нет.

– У Шевченко, конечно, есть свое мнение. Но нельзя не учитывать и давление со стороны общества. Причем это будет выглядеть таким образом: «Мы же вас предупреждали, мы же вам говорили…»

– То есть фактически Ракицкий сожжет все мосты, перейдя в «Зенит»?

– Да. Это мое мнение. Конечно, у главного тренера сборной может быть иная точка зрения. Но надо признать, что отношения России и Украины за последнее время явно не улучшились, – сказал Франков.