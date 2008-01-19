Артем Франков: «Если Ракицкий перейдет в «Зенит», его перестанут вызывать в сборную Украины»

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков высказался о возможном переходе защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в «Зенит».
– Главный козырь Ракицкого?
– Для него вообще не проблема отдать передачу на 70 метров и начать атаку команды. Он это делает как рукой. В начале карьеры Ярослав действовал на позиции левого защитника, но его спокойно можно было поставить и под нападающими. Ракицкий обладает в этом плане просто потрясающими качествами.
– Минусы?
– Пожалуй, для защитника он не дотягивает в отборе и в игре головой. Что впрочем, компенсируется его другими достоинствами.
– Ему комфортнее играть в центре обороны или слева?
– На позиции левого центрального защитника. Он уже давно играет только там. «Шахтер» действует в четыре защитника. И если Ракицкий здоров, то его позиция никогда не подвергается сомнению.
Болельщики постоянно обвиняют его в том, что он не поет гимн сборной Украины. Однако все понимают, что в национальной команде альтернативы ему нет.
– А если Ракицкий переедет в Россию?
– Тогда, на мой взгляд, в сборную он вызываться не будет. Истинные мотивы такого решения не назовут. Придумают какую-то официальную версию.
– А вот Саленко уверен, что Шевченко продолжит приглашать Ракицкого, так как особой альтернативы ему нет.
– У Шевченко, конечно, есть свое мнение. Но нельзя не учитывать и давление со стороны общества. Причем это будет выглядеть таким образом: «Мы же вас предупреждали, мы же вам говорили…»
– То есть фактически Ракицкий сожжет все мосты, перейдя в «Зенит»?
– Да. Это мое мнение. Конечно, у главного тренера сборной может быть иная точка зрения. Но надо признать, что отношения России и Украины за последнее время явно не улучшились, – сказал Франков.