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    Артем Франков: «Если Ракицкий перейдет в «Зенит», его перестанут вызывать в сборную Украины»

    Теги Зенит сборная Украины по футболу премьер-лига Украина Шахтер премьер-лига Россия Ярослав Ракицкий Артем Франков Спорт-Экспресс Футбол

    Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков высказался о возможном переходе защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в «Зенит».

    – Главный козырь Ракицкого?

    – Для него вообще не проблема отдать передачу на 70 метров и начать атаку команды. Он это делает как рукой. В начале карьеры Ярослав действовал на позиции левого защитника, но его спокойно можно было поставить и под нападающими. Ракицкий обладает в этом плане просто потрясающими качествами.

    – Минусы?

    – Пожалуй, для защитника он не дотягивает в отборе и в игре головой. Что впрочем, компенсируется его другими достоинствами.

    – Ему комфортнее играть в центре обороны или слева?

    – На позиции левого центрального защитника. Он уже давно играет только там. «Шахтер» действует в четыре защитника. И если Ракицкий здоров, то его позиция никогда не подвергается сомнению.

    Болельщики постоянно обвиняют его в том, что он не поет гимн сборной Украины. Однако все понимают, что в национальной команде альтернативы ему нет.

    – А если Ракицкий переедет в Россию?

    – Тогда, на мой взгляд, в сборную он вызываться не будет. Истинные мотивы такого решения не назовут. Придумают какую-то официальную версию.

    – А вот Саленко уверен, что Шевченко продолжит приглашать Ракицкого, так как особой альтернативы ему нет.

    – У Шевченко, конечно, есть свое мнение. Но нельзя не учитывать и давление со стороны общества. Причем это будет выглядеть таким образом: «Мы же вас предупреждали, мы же вам говорили…»

    – То есть фактически Ракицкий сожжет все мосты, перейдя в «Зенит»?

    – Да. Это мое мнение. Конечно, у главного тренера сборной может быть иная точка зрения. Но надо признать, что отношения России и Украины за последнее время явно не улучшились, – сказал Франков.

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