Газета As включила Смолова в шорт-лист форвардов для «Реала» в январе

Газета As составила шорт-лист нападающих для , которые потенциально могли бы усилить атаку клуба во время зимнего трансферного окна.

В список вошли пять футболистов: Федор Смолов («Локомотив»), Оливье Жиру ( ), Радамель Фалькао («Монако»), Бас Дост («Спортинг») и Эмилиано Сала ( ).

Данный список не является инсайдом, это лишь мнение журналистов, основанное на цене игроков, их ситуации в клубе или на имевшемся в прошлом интересе со стороны .

В редакции As считают, что Смолов – один из самых разносторонних игроков в списке, однако в дела у двукратного лучшего бомбардира чемпионата России идут не лучшим образом, потому клуб и фанаты, вероятно, не были бы против его ухода.

Отмечается, что тяжелая экономическая ситуация в стране и нежелание усиливать конкурентов в России могло бы подтолкнуть «Локомотив» к продаже форварда в другой чемпионат, а сам Смолов подошел бы под стиль игры главного тренера «Реала» .