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    Газета As включила Смолова в шорт-лист форвардов для «Реала» в январе

    Теги Локомотив Монако Нант Карим Бензема Федор Смолов Сантьяго Солари Челси высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Россия премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Радамель Фалькао Бас Дост Оливье Жиру Эмилиано Сала Футбол

    Газета As составила шорт-лист нападающих для «Реала», которые потенциально могли бы усилить атаку клуба во время зимнего трансферного окна.

    В список вошли пять футболистов: Федор Смолов («Локомотив»), Оливье Жиру («Челси»), Радамель Фалькао («Монако»), Бас Дост («Спортинг») и Эмилиано Сала («Нант»). 

    Данный список не является инсайдом, это лишь мнение журналистов, основанное на цене игроков, их ситуации в клубе или на имевшемся в прошлом интересе со стороны «Реала».

    В редакции As считают, что Смолов – один из самых разносторонних игроков в списке, однако в «Локомотиве» дела у двукратного лучшего бомбардира чемпионата России идут не лучшим образом, потому клуб и фанаты, вероятно, не были бы против его ухода.

    Отмечается, что тяжелая экономическая ситуация в стране и нежелание усиливать конкурентов в России могло бы подтолкнуть «Локомотив» к продаже форварда в другой чемпионат, а сам Смолов подошел бы под стиль игры главного тренера «Реала» Сантьяго Солари.

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