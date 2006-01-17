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    Матчи примеры и сегунды в этом сезоне посетили 7,5 млн болельщиков. Это рекорд

    Теги Ла Лига бизнес болельщики Д2 Испания стадионы Футбол

    Матчи примеры и сегунды по итогам первой половины сезона-2018/19 собрали 7 520 225 зрителей.

    Такая посещаемость стала рекордной для двух сильнейших чемпионатов Испании, превысив аналогичный показатель в сезоне-2017/18 на 602 372 болельщика.

    Матчи Ла Лиги в этом сезоне посетили 5 172 228 болельщиков (рост по сравнению с прошлым сезоном составил 2,35 процента), сегунды – 2 347 997 (рост на 25,93 процента). 

    Средняя посещаемость примеры увеличилась до 27 222 зрителей, второго дивизиона Испании – до 10 164 фанатов.

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