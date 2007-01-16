Криштиану Роналду: «У меня есть первый трофей с «Ювентусом». Я очень счастлив»

Форвард «Ювентуса» подвел итоги матча за Суперкубок Италии с «Миланом» (1:0).

«Очень сложный матч. Было жарко, тяжело играть в таких условиях.

Мы хорошо сыграли, создали много моментов. Очевидно, я счастлив, что забил победный гол.

У меня было намерение начать 2019 год с трофея. Теперь у меня есть первый титул с . Я очень счастлив.

Это только начало, мы идем шаг за шагом. Мы взяли Суперкубок, теперь нужно усердно работать, чтобы и дальше выигрывать трофеи.

Серия А всегда является главной целью «Ювентуса». Сейчас мы возглавляем турнирную таблицу, но впереди длинный и сложный путь, поэтому нам нужно продолжать работать.

Я посвящаю этот гол команде, своей семье, друзьям и людям во всем мире, которые любят «Ювентус» и Криштиану», – сказал Роналду.