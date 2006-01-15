Кейн может пропустить минимум месяц из-за травмы

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн получил травму в матче против (0:1).

После игры у форварда опух голеностоп, сегодня футболист пройдет медицинское обследование.

По информации The Guardian, Кейн обеспокоен тем, что выбыл как минимум на месяц.

Нападающий рискует пропустить матчи против в Кубке Лиги (24 января), а также первую игру против дортмундской в Лиге чемпионов (13 февраля).

25-летний англичанин забил 14 голов в АПЛ и делит лидерство в гонке бомбардиров с Пьером-Эмериком Обамеянгом («Арсенал») и Мохамедом Салахом («Ливерпуль»).