Кейн может пропустить минимум месяц из-за травмы

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн получил травму в матче против «Манчестер Юнайтед» (0:1).
После игры у форварда опух голеностоп, сегодня футболист пройдет медицинское обследование.
По информации The Guardian, Кейн обеспокоен тем, что выбыл как минимум на месяц.
Нападающий рискует пропустить матчи против «Челси» в Кубке Лиги (24 января), а также первую игру против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов (13 февраля).
25-летний англичанин забил 14 голов в АПЛ и делит лидерство в гонке бомбардиров с Пьером-Эмериком Обамеянгом («Арсенал») и Мохамедом Салахом («Ливерпуль»).