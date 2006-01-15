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    Кейн может пропустить минимум месяц из-за травмы

    Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов травмы Кубок английской лиги Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

    Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн получил травму в матче против «Манчестер Юнайтед» (0:1).

    После игры у форварда опух голеностоп, сегодня футболист пройдет медицинское обследование.

    По информации The Guardian, Кейн обеспокоен тем, что выбыл как минимум на месяц.

    Нападающий рискует пропустить матчи против «Челси» в Кубке Лиги (24 января), а также первую игру против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов (13 февраля).

    25-летний англичанин забил 14 голов в АПЛ и делит лидерство в гонке бомбардиров с Пьером-Эмериком Обамеянгом («Арсенал») и Мохамедом Салахом («Ливерпуль»).

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