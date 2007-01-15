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    Бывший директор «Челси»: «Моуринью начинал воевать, когда я высказывал свое мнение. Он ведет себя так со всеми»

    Теги Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Роман Абрамович Франк Арнесен Футбол

    Бывший директор «Челси» Франк Арнесен рассказал о совместной работе с Жозе Моуринью и Романом Абрамовичем.

    «Когда я высказывал свое мнение, Моуринью тут же начинал воевать. Он ведет себя так со всеми. Иногда он воевал даже с самим собой.

    В конце концов он ушел, а мы поссорились. Когда Жозе видит меня, он делает вид, что не замечает меня.

    Меня часто приглашали в дом Абрамовича. Он всегда внимательно слушал.

    Роман совсем не доминантный босс, но он очень нетерпелив. Не могу сказать о нем ничего плохого», – сказал Арнесен.

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