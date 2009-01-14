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    Daily Mail: Эмери хочет продать Озила, чтобы «Арсенал» купил в январе новых игроков

    Теги Месут Озил премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Унаи Эмери Футбол

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил больше не входит в планы главного тренера команды Унаи Эмери.

    Испанец намерен продать 30-летнего немца до закрытия зимнего трансферного окна, чтобы успеть приобрести на вырученную сумму новых игроков.

    Менее года назад Озил продлил контракт с «Арсеналом» с повышением зарплаты до 350 тысяч фунтов в неделю.

    По данным Daily Mail, хавбек не хочет уходить в аренду в другой клуб.

    Ранее сообщалось, что «Арсенал» близок к аренде в январе полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса.

    Эмери об Озиле: «Не думаю, что один игрок определяет результат «Арсенала»

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