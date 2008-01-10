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    Никола Влашич: «Хочу играть там, где меня ценят»

    Теги ЦСКА Эвертон премьер-лига Россия Никола Влашич Футбол

    Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, выступающий в аренде в ЦСКА, рассказал о том, где хочет играть в будущем.

    «Я читал слова директора ЦСКА, что клуб вряд ли потянет мою стоимость, очень обидно.Но я не удивлен, так как мне уже говорили о клубном финансовом положении.

    ЦСКА построил новый стадион, у клуба много долгов, поэтому они не могут думать о крупных трансферах, тем более о 12 миллионах евро. Кроме того, экономическая ситуация в России не самая лучшая.

    Обидно, потому что ЦСКА – отличный клуб с семейной атмосферой. У нас молодая и сильная команда, которая в следующем сезоне наверняка была бы готова к еще одному шагу вперед.

    К сожалению, проблема в том, что чем лучше я играю, тем сложнее меня купить, потому что моя стоимость растет.

    Когда я пришел в ЦСКА, то сразу почувствовал, что они хотят, чтобы я поверил в себя. Это очень важно, поэтому при выборе клуба такие вещи для меня всегда будут на первом месте.

    Я хочу играть там, где меня ценят. Не хочу отбывать номер», – сказал Влашич.

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