«Ювентус» хочет подписать Альбу летом 2020 года как свободного агента

проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Жорди Альбе.

Представители туринского клуба связывались с агентом футболиста Висенте Флоресом, чтобы тот убедил своего клиента перейти в «Ювентус» по окончании срока контракта с «Барсой».

Действующее соглашение Альбы с каталонским клубом рассчитано до лета 2020 года, в нем прописаны отступные в 150 миллионов евро.

29-летний испанец хотел бы продлить контракт, но пока не готова удовлетворить его требования по зарплате.

Сообщается, что в борьбу за Альбу также готов вступить .

Защитник перешел в «Барселону» из «Валенсии» в 2012 году за 16 миллионов евро. Он провел за каталонскую команду более 250 матчей.