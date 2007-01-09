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    «Ювентус» хочет подписать Альбу летом 2020 года как свободного агента

    Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Жорди Альба Футбол

    «Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Жорди Альбе.

    Представители туринского клуба связывались с агентом футболиста Висенте Флоресом, чтобы тот убедил своего клиента перейти в «Ювентус» по окончании срока контракта с «Барсой».

    Действующее соглашение Альбы с каталонским клубом рассчитано до лета 2020 года, в нем прописаны отступные в 150 миллионов евро.

    29-летний испанец хотел бы продлить контракт, но «Барселона» пока не готова удовлетворить его требования по зарплате.

    Сообщается, что в борьбу за Альбу также готов вступить «Манчестер Юнайтед».

    Защитник перешел в «Барселону» из «Валенсии» в 2012 году за 16 миллионов евро. Он провел за каталонскую команду более 250 матчей.

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