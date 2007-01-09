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    Первый подкаст Sports.ru в 2019! Как улучшить футбол: анализ данных и электрошокеры

    Теги Подкасты Футбол

    Прогресс в футболе невозможен без привлечений знаний из смежных областей. Иван Калашников и Митя Кожурин говорят о том, как в футбол врываются букмекеры, психологи, американские виды спорта и Луи ван Гал.

    Темы восьмого выпуска:

    1:30 — Букмекеры анализируют футбол лучше, чем сотрудники клубов

    10:57 — Цифры помогли прервать 69-матчевую беспроигрышную серию «Селтика»

    12:07 — Будущее футбола – медицина, психология и виртуальная реальность

    21:03 — Что делать клубам-середнякам, которые никогда не станут популярными во всем мире

    26:57 — Почему футбольные болельщики не любят лиги американского типа, где все команды примерно равны по силам

    28:18 — Виталий Суворов – о реформе футбольных трофеев

    31:00 — Умные стадионы: доставка еды на трибуну и электронная очередь в туалет

    34:00 — Вадим Лукомский – о том, как сделать европейский футбол более зрелищным

    37:24 — Луи ван Гал предложил радикальную реформу дополнительного времени

    38:57 — Еще больше диких идей: зеленые карточки, очки за голы и матч всех звезд с электрошокерами

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