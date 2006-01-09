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    Алиссон: «Ливерпуль» – клуб с историей. «Челси» же часто менял тренера и не играл в Лиге чемпионов»

    Теги Рома Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Лига чемпионов Алиссон Футбол

    Вратарь Алиссон рассказал, почему он решил перейти из «Ромы» в «Ливерпуль». 

    «Я выбрал «Ливерпуль» по той же причине, по которой я поехал в «Рому», когда впервые покинул Бразилию – я думал, что это будет лучшим решением для моей карьеры. 

    Я не выбрал «Челси», потому что клуб часто менял тренера и не играл в Лиге чемпионов. К тому же я всегда восхищался историей «Ливерпуля». Клуб пять раз выиграл европейский кубок. Я действительно хотел стать частью этого клуба. 

    Я был близок к победе в Лиге чемпионов с «Ромой», теперь я хочу добиться этого с «Ливерпулем». Зачем жить, если не бороться за свои мечты? Я хочу выиграть Лигу чемпионов», – сказал Алиссон.

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