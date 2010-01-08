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    Юрген Клопп: «Практически все отсутствовавшие игроки простудились в матче с «Ман Сити»

    Теги Ливерпуль Кубок Англии Юрген Клопп Вулверхэмптон Деян Ловрен Джордан Хендерсон Адам Лаллана Алиссон Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в Кубке Англии.

    «Сразу несколько наших игроков простудились после матча с «Манчестер Сити». У них проблемы с горлом, такое случается в это время года.

    Практически все игроки, которые отсутствовали, простудились. Кроме Алиссона. Поэтому мы сделали изменения в составе в последний момент.

    Еще вчера мы рассчитывали на Лаллану и Хендерсона, а Ловрен должен был начать матч в запасе. Такое случается, но это не помогает побеждать. 

    Мы хотели контролировать игру, потому что у нас был новый состав, особенно в обороне, поэтому нам стоило контролировать мяч.

    Мы приехали не для того, чтобы побить мировой рекорд самой молодой команды. Ребята молодцы, они тренируются с командой, они рядом, мы считаем, что они достаточно хороши для этого», – сказал Клопп.

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