Юрген Клопп: «Практически все отсутствовавшие игроки простудились в матче с «Ман Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в Кубке Англии.
«Сразу несколько наших игроков простудились после матча с «Манчестер Сити». У них проблемы с горлом, такое случается в это время года.
Практически все игроки, которые отсутствовали, простудились. Кроме Алиссона. Поэтому мы сделали изменения в составе в последний момент.
Еще вчера мы рассчитывали на Лаллану и Хендерсона, а Ловрен должен был начать матч в запасе. Такое случается, но это не помогает побеждать.
Мы хотели контролировать игру, потому что у нас был новый состав, особенно в обороне, поэтому нам стоило контролировать мяч.
Мы приехали не для того, чтобы побить мировой рекорд самой молодой команды. Ребята молодцы, они тренируются с командой, они рядом, мы считаем, что они достаточно хороши для этого», – сказал Клопп.