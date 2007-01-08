Бывший главный тренер Арсен Венгер может возглавить сборную Катара, сообщает France Football.

По информации издания, футбольная ассоциация Катара хочет доверить сборную известному специалисту для подготовки к домашнему и предлагает кандидатам высокую зарплату.

Ранее сообщалось, что предложение возглавить команду поступало бывшему тренеру «Монако» Леонарду Жардиму, но тот отправился в Китай. Теперь основным кандидатом является 69-летний французский специалист.

Напомним, что Венгер возглавлял лондонский клуб с 1996 по 2018 годы, покинув свой пост прошлой весной.