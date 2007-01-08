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    Венгер может возглавить сборную Катара

    Теги Арсен Венгер Арсенал Сборная Катара по футболу ЧМ-2022 Футбольная ассоциация Катара Футбол

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить сборную Катара, сообщает France Football. 

    По информации издания, футбольная ассоциация Катара хочет доверить сборную известному специалисту для подготовки к домашнему ЧМ-2022 и предлагает кандидатам высокую зарплату. 

    Ранее сообщалось, что предложение возглавить команду поступало бывшему тренеру «Монако» Леонарду Жардиму, но тот отправился в Китай. Теперь основным кандидатом является 69-летний французский специалист. 

    Напомним, что Венгер возглавлял лондонский клуб с 1996 по 2018 годы, покинув свой пост прошлой весной. 

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