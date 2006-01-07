Вратарь «Кристал Пэлас» Хеннесси о нацистском жесте на фото: «Это случайность. Я бы так никогда не сделал»

Голкипер Уэйн Хеннесси рассказал, как был запечатлен на фотографии, якобы показывающим нацистское приветствие.

Игроки лондонского клуба после матча 3-го раунда Кубка Англии (1:0) провели совместный ужин.

В инстаграме немецкого хавбека Макса Майера появилось фото команды, на котором Хеннесси вскинул правую руку, а левую ладонь приложил ко рту, имитируя усы Адольфа Гитлера.

«Вчера вечером я ужинал с одноклубниками, и мы сделали групповое фото.

Я лишь взмахнул рукой в сторону того, кто делал фото. Я крикнул ему, чтобы он уже скорее делал фото. В этот момент я поднес ладонь ко рту, чтобы он лучше услышал мои слова.

Мне сказали, что на фото все выглядит так, как будто я делаю совершенно неприемлемое приветствие. Хочу заверить, что я бы никогда не сделал этого, это чисто случайное совпадение. Всем мира и любви», — написал в твиттере 31-летний валлиец.

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