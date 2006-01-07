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    Вратарь «Кристал Пэлас» Хеннесси о нацистском жесте на фото: «Это случайность. Я бы так никогда не сделал»

    Теги премьер-лига Англия Кубок Англии светская хроника происшествия Кристал Пэлас Уэйн Хеннесси Гримсби Таун Макс Майер Футбол

    Голкипер «Кристал Пэлас» Уэйн Хеннесси рассказал, как был запечатлен на фотографии, якобы показывающим нацистское приветствие.

    Игроки лондонского клуба после матча 3-го раунда Кубка Англии «Гримсби Таун» (1:0) провели совместный ужин.

    В инстаграме немецкого хавбека Макса Майера появилось фото команды, на котором Хеннесси вскинул правую руку, а левую ладонь приложил ко рту, имитируя усы Адольфа Гитлера.

    «Вчера вечером я ужинал с одноклубниками, и мы сделали групповое фото.

    Я лишь взмахнул рукой в сторону того, кто делал фото. Я крикнул ему, чтобы он уже скорее делал фото. В этот момент я поднес ладонь ко рту, чтобы он лучше услышал мои слова.

    Мне сказали, что на фото все выглядит так, как будто я делаю совершенно неприемлемое приветствие. Хочу заверить, что я бы никогда не сделал этого, это чисто случайное совпадение. Всем мира и любви», — написал в твиттере 31-летний валлиец.

    Вратарь «Кристал Пэлас» изобразил нацистский жест. И придумал самую дурацкую отмазку в истории

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