Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Деян Ловрен: «Ливерпуль» по-прежнему лидер. Ничего не поменялось»

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Деян Ловрен Футбол

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал, как команда должна отреагировать на поражение от «Манчестер Сити».

    «Посыл в раздевалке после матча был таким – нужно сохранять спокойствие.

    Впереди у нас много матчей, мы знали, что сезон длинный. Мы по-прежнему лидируем в таблице, ничего не поменялось.

    Нужно сохранять спокойствие и концентрацию от матча к матчу, не оглядываясь назад. Проигрываем мы или побеждаем, мы не смотрим назад.

    У людей были сомнения в нас еще до старта сезона, даже сейчас начали говорить, что эта игра была за титул.

    В футболе это так не работает. Тут все идет от матча к матчу. Посмотрим, где мы будем по завершении сезона», – сказал Ловрен.

    Осторожный Гвардиола победил рискнувшего Клоппа. А лучший – Бернарду Силва

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться