Криштиану Роналду: «2018 год – лучший в моей карьере»

Нападающий «Ювентуса» подвел итоги выступления в 2018 году.

«Я работаю не для того, чтобы бить рекорды, а чтобы приносить пользу клубу. 2018 год стал лучшим в моей карьере.

В Италии меня опекают так же плотно, как и в Испании, но здесь меньше свободного пространства, потому что у всех команда великолепная оборона.

Победа в Лиге чемпионов – это мечта, но нельзя позволять ей превратиться в одержимость. Командные трофеи важны, и я работаю для того, чтобы завоевывать их», – сказал Роналду в интервью Record.