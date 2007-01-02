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    Криштиану Роналду: «2018 год – лучший в моей карьере»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Лига чемпионов Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итоги выступления в 2018 году.

    «Я работаю не для того, чтобы бить рекорды, а чтобы приносить пользу клубу. 2018 год стал лучшим в моей карьере.

    В Италии меня опекают так же плотно, как и в Испании, но здесь меньше свободного пространства, потому что у всех команда великолепная оборона.

    Победа в Лиге чемпионов – это мечта, но нельзя позволять ей превратиться в одержимость. Командные трофеи важны, и я работаю для того, чтобы завоевывать их», – сказал Роналду в интервью Record.

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