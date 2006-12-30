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    Салах первым набрал 20 очков по системе «гол+пас» в нынешнем сезоне АПЛ

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Мохамед Салах Футбол

    Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился двумя результативными действиями в матче 20-го тура АПЛ против «Арсенала» (5:1).

    На 32-й минуте египтянин отдал голевую передачу на Садьо Мане, а в добавленное к первому тайму время реализовал пенальти.

    Согласно данным официального сайта премьер-лиги, у Салаха теперь 20 очков по системе «гол+пас» (13 голов и семь голевых передач) в 19 матчах.

    Он стал первым игроком АПЛ, кому покорилась эта отметка в нынешнем сезоне. Также он возглавляет гонку бомбардиров вместе с Пьером-Эмериком Обамеянгом и Харри Кейном (по 13 голов).

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